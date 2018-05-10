Марио Балотелли может перейти в «Рому»

Автор: Владимир Шевелев 0

Mario Balotelli

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли летом может вернуться в чемпионат Италии. «Рома» является приоритетным вариантом для нападающего.

Агент футболиста Мино Райола уже ведет переговоры с представителями римского клуба относительно условий личного контракта Балотелли. Игрок хочет получать около 5 миллионов евро в год.

По информации источника, Райола рассматривает вариант подписания нового контракта с «Ниццей», чтобы французский клуб мог рассчитывать на финансовую компенсацию при уходе футболиста. Речь идет об отступных в размере 10 миллионов евро.

В 36 матчах текущего сезона Балотелли забил за «Ниццу»  24 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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