Марио Балотелли может перейти в «Рому»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли летом может вернуться в чемпионат Италии. «Рома» является приоритетным вариантом для нападающего.

Агент футболиста Мино Райола уже ведет переговоры с представителями римского клуба относительно условий личного контракта Балотелли. Игрок хочет получать около 5 миллионов евро в год.

По информации источника, Райола рассматривает вариант подписания нового контракта с «Ниццей», чтобы французский клуб мог рассчитывать на финансовую компенсацию при уходе футболиста. Речь идет об отступных в размере 10 миллионов евро.

В 36 матчах текущего сезона Балотелли забил за «Ниццу» 24 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»