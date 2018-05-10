Представители 7 топ-клубов провели переговоры с ФИФА насчет реорганизации клубного ЧМ

Автор: Владимир Шевелев 0

Барселона-Реал

ФИФА ведет переговоры с клубами о реформировании клубного ЧМ. За это выступают представители топ-клубов Европы.

В среду офис организации посетили представители 7 топ-клубов – «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентуса» и «Баварии».

Сообщается, что приобрести права на проведение турнира за 25 миллионов долларов может консорциум во главе с японской компанией SoftBank. Планируется, что после 2021 года ЧМ среди клубов будет проводиться раз в 4 года.

Доход ФИФА от одного турнира может составить около 1 миллиарда долларов, еще 2 миллиарда будут доставаться клубам.

Фото: Global Look Press
Источник: The New York Times

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дуглас Коста

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дугласа Косту

Jürgen Klopp 3

Юрген Клопп: «Какой бы соперник нам бы ни выпал — шансы были бы»

Килиан Мбаппе и Тиаго Алькантара — главные цели «Манчестер Сити» этим летом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 