Матиас Краневиттер: «Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Кристиан Нобоа, полузащитник ФК «Зенит», и Матиас Краневиттер, полузащитник ФК «Зенит»

Полузащитник Матиас Краневиттер сообщил, что рассматривает вариант с уходом из «Зенита» в связи с отсутствием игровой практики. Решение будет принято в ближайшее время.

«У меня особая привязанность к «Риверу», потому что именно этот клуб сформировал меня как личность и игрока. Сейчас я в отпуске, и я не исключаю возможность вернуться.

Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю. Также я хочу вернуться в сборную Аргентины.

Посмотрим, что произойдет, я все еще не разговаривал с моим агентом, но мы поговорим в ближайшие дни», – сказал Краневиттер.

Фото: Global Look Press
Источник: iamnoticias.com.ar

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