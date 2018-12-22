Матиас Краневиттер: «Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю»

Полузащитник Матиас Краневиттер сообщил, что рассматривает вариант с уходом из «Зенита» в связи с отсутствием игровой практики. Решение будет принято в ближайшее время.

«У меня особая привязанность к «Риверу», потому что именно этот клуб сформировал меня как личность и игрока. Сейчас я в отпуске, и я не исключаю возможность вернуться.

Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю. Также я хочу вернуться в сборную Аргентины.

Посмотрим, что произойдет, я все еще не разговаривал с моим агентом, но мы поговорим в ближайшие дни», – сказал Краневиттер.

Фото: Global Look Press

Источник: iamnoticias.com.ar