Артем Дзюба не был арендован «Халлом» из-за низкого рейтинга сборной России

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что мог перейти в английский «Халл». Также футболист объяснил, почему сделка сорвалась.

«Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Халл Сити»?» Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты. И я дал добро. Говорю: «Конечно, даже без сомнений поеду». Хоть я и мечтаю об английской Премьер-лиге, но Чемпионшип – это все равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера.

Я дал добро, начали этим заниматься, а потом выяснили, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге ниже 50-го или 60-го места. А мы были за этой чертой. На этом все заглохло», — заявил Артем.

Напомним, 31 января этого года 29-летний форвард перешел к тулякам из «Зенита» на правах аренды. За команду Миодрага Божовича Дзюба привет 9 матчей и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Foot’больные люди