Валерий Карпин повторил достижение Леонида Слуцкого

В матче 23-го тура РПЛ «Ростов» принимал «Спартак». Встреча закончилась победой хозяев — 2:1.

Таким образом, наставник «желто-синих» Валерий Карпин стал первым за последние три года, кто победил «Спартак» дважды в течение одного сезона. Напомним, матч первого круга завершился со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Последним из тренеров, которому удавалось подобное, был Леонид Слуцкий. В сезоне-2015/16 его ЦСКА в домашнем матче обыграл «красно-белых» со счетом 1:0, а в гостях победил с результатом 2:1.

Валерий Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Ранее он дважды тренировал «Спартак»: с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

После 23 туров «Ростов» с 35 баллами находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»