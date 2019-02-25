Александр Головин попал в четверку лучших игроков матча «Монако» — «Лион»

Французское издание L’Equipe оценило выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 26-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). Встреча состоялась 24 февраля, на стадионе «Луи II».

Издание оценило игру всех участников встречи по 10-балльной системе. Александр вошел в число четырех лучших футболистов матча, получив оценку 7.

Аналогично были оценены еще три игрока «Монако» – вратарь Даниэль Субашич, полузащитник Маркуш Лопеш и нападающий Желсон Мартинш.

Напомним, «Монако» благодаря победе в матче с «Лионом» поднялся на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 25 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe