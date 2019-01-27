Денис Черышев забил свой второй мяч за «Валенсию»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Валенсия» разгромила «Вильярреал» (3:0) в рамках 21-го тура испанской примеры. Голом отметился российский полузащитник Денис Черышев.

На 51-й минуте Парехо сделал голевую на Черышева, а игрок точно пробил в дальний угол. В знак уважения к бывшей команде хавбек не стал праздновать свой гол.

В этом сезоне Денис Черышев забил два гола и отдал две голевые передачи в 15 матчах.

После разгромной победы над «Вильярреалом» команда россиянина поднялась на 7-е место.

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Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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