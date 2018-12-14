Салах – лучший игрок Африки в 2018 году

BBC объявила победителя своей традиционной награды лучшему футболисту года в Африке. Им во второй раз подряд назван египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В пятерке финалистов также были защитник «Ювентуса» Медхи Бенатия (Марокко), защитник «Наполи» Калиду Кулибали (Сенегал), полузащитник «Атлетико» Томас Парти (Гана), полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане (Сенегал).

Напомним, что эта награда присуждается с 1992 года. Изначально она предназначалась для африканских спортсменов вообще, но с 2001 года присуждается только футболистам.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC