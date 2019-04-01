Филипп Лам — главный претендент на пост главы Немецкого футбольного союза

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лам

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам может в скором времени приступить к работе футбольным чиновником. Действующий президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потерял поддержку среди соратников и вскоре может покинуть организацию.

Лам входит в число главных претендентов на роль нового главы союза.

Защитник провел всю карьеру в «Баварии» и защищал цвета клуба на протяжении 16 лет. За это время он стал обладателем 21 трофея, среди которых восемь титулов чемпиона Германии, шесть Кубков страны и один трофей Лиги чемпионов.

В 2014 году Филипп завоевал золотые медали чемпионата мира со сборной Германии, а в 2017 году завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сэр Алекс Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией» 26 мая

Люка Эрнандес

Люка Эрнандес может присоединиться к «Баварии»

Финал Кубка конфедераций 2017 Германия-Чили

Мюллер, Боатенг и Хуммельс больше не сыграют за сборную Германии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 