Филипп Лам — главный претендент на пост главы Немецкого футбольного союза

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам может в скором времени приступить к работе футбольным чиновником. Действующий президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель потерял поддержку среди соратников и вскоре может покинуть организацию.

Лам входит в число главных претендентов на роль нового главы союза.

Защитник провел всю карьеру в «Баварии» и защищал цвета клуба на протяжении 16 лет. За это время он стал обладателем 21 трофея, среди которых восемь титулов чемпиона Германии, шесть Кубков страны и один трофей Лиги чемпионов.

В 2014 году Филипп завоевал золотые медали чемпионата мира со сборной Германии, а в 2017 году завершил карьеру в возрасте 33 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal