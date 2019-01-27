Гонсало Игуаин: «Хотел завязать с футболом»

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин признался, что мог завершить карьеру в 2016 году. Аргентинский форвард после поражения в финале Кубка Америки узнал, что его мама Нэнси серьезно больна, с тех пор женщина полностью выздоровела.

«Я сразу решил, что должен прекратить играть в футбол, чтобы ухаживать за мамой. У меня были подозрения, что дома что-то было не так во время Кубка Америки, но был огромный шок, когда мне сказали правду. Я чувствовал себя виноватым, потому что играл в этом финале, не зная всей правды.

Весь мой мир рухнул в этот момент. Меня не интересовало ничего, кроме моей мамы. Я сказал ей, что покончу с футболом, и если бы все зависело от меня, перестал бы играть. Она ответила, что она счастлива, когда я на футбольном поле и заявила, что не позволит мне отказаться от любимого занятия.

Мама попросила, чтобы я продолжал ради нее – и я знал, что должен исполнить это желание. Моя семья и друзья – все для меня. Затем уже идет футбол. Люди должны понимать это. Они видят, как ты бьешь по мячу, и не думают, что тебе есть о чем думать за пределами поля», – сказал Игуаин.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror