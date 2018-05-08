Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Артем Дзюба

Тренерский штаб сборной России 11 мая огласит расширенный список кандидатов в сборную России для участия на ЧМ-2018. В нем могут появиться новые лица.

Как сообщает источник, 29-летний форвард Артем Дзюба, арендованный «Арсеналом» у «Зенита», будет включен в расширенное число кандидатов. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах чемпионата России.

Помимо Дзюбы, в список войдут 23-летний хавбек «Динамо» Александр Ташаев и 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.

Два футболиста «Спартака» – полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров, также войдут в список, но, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор.

Фото: Global Look Press
Источник: СЭ

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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