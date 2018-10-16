«Барселона» может арендовать Бранислава Ивановича

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Branislav Ivanovich

«Барселона» рассматривает вариант усиления своей линии обороны защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем. Каталонский клуб может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Сине-гранатовые обеспокоены дефицитом защитников после того, как клуб уже потерял из-за травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в предстоящее зимнее трансферное окно будет бороться за центрального защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.

Иванович в нынешнем сезоне провел в составе «Зенита» 10 матчей в Премьер-Лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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