Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес пропустит финал Лиги чемпионов

Автор: Владимир Шевелев 0

Joe Gomez

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы. 20-летний англичанин также может пропустить предстоящий чемпионат мира.

Причиной послужила травма голеностопа, которую Гомес получил во время выступления за сборную Англии в матче против Голландии (1:0).

Защитник смог провести 2 матча АПЛ на уколах, но клубные доктора пришли к выводу, что Гомесу необходима операция.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но он точно не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 26 мая в Киеве.

В текущем сезоне Джо Гомес провел за мерсисайдцев 23 маича в АПЛ, отдал две голевые передачи и получил три желтых карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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