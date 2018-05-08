Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес пропустит финал Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за травмы. 20-летний англичанин также может пропустить предстоящий чемпионат мира.
Причиной послужила травма голеностопа, которую Гомес получил во время выступления за сборную Англии в матче против Голландии (1:0).
Защитник смог провести 2 матча АПЛ на уколах, но клубные доктора пришли к выводу, что Гомесу необходима операция.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но он точно не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 26 мая в Киеве.
В текущем сезоне Джо Гомес провел за мерсисайдцев 23 маича в АПЛ, отдал две голевые передачи и получил три желтых карточки.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph