«Зенит» объявил об уходе Виктора Файзулина

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин покинет клуб по окончании сезона. 32-летний игрок попрощается с командой и болельщиками после матча с хабаровским СКА.

Хавбек проведет автограф-сессию перед игрой, а после ее окончания совершит круг почета по стадиону «Санкт-Петербург».

Из-за травм футболист не появлялся на поле уже два с половиной года. У игрока диагностирован артроз коленного сустава. 20 сентября 2015 года он провел свой последний официальный матч за сине-бело-голубых. Это была встреча с пермским «Амкаром».

Файзулин присоединился к «Зениту» в 2007 году. В его составе он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»