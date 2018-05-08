Экс-хавбек «Зенита» Фернандо Риксен утратил способность говорить

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен больше не может разговаривать. 41-летний голландский футболист страдает от бокового амиотрофического склероза.

«Риксен больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации — это моргание глазами.

Болезнь разрушила его органы речи. Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это», — сообщил друг и биограф Риксена Винсент де Врис.

Напомним, полузащитник выступал за санкт-петербургский клуб с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевывал золотые медали российской Премьер-Лиги, а также становился обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2014 году Риксен был введен в Зал славы шотландского «Рейнджерс». А в январе нынешнего года в Ситтарде рядом со стадионом его бывшей команды «Фортуна» открыли бронзовую статую футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: NU.nl