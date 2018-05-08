Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в испанскую Примеру. Руководство парижского клуба предложило кандидатуру 30-летнего аргентинца мадридскому «Атлетико».

Французам важно соответствовать финансовому фэйр-плей. Данная сделка поможет выручить необходимые для этого средства.

Хавбек может пригодиться «Атлетико» в случае, если форвард «матрасников» Антуан Гризманн решит покинуть команду.

Напомним, что с 2010 по 2014 год Ди Мария выступал в испанском чемпионате за «Реал Мадрид».

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Ser