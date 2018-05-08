Роберто Манчини согласился на двукратное понижение зарплаты в сборной Италии

Автор: Юлия Древова 0

Манчини Роберто

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пришел к договоренности с Федерацией футбола Италии о своем назначении на пост наставника национальной команды. Стороны ждут, пока сделку одобрит санкт-петербургский клуб.

Как сообщает источник, в сборной Италии 53-летний специалист будет зарабатывать 2 млн евро в год. Это значит, что зарплата Манчини понизится более, чем в два раза. Контракт с тренером будет подписан на два года.

Официальное объявление о назначении нового наставника «скуадра адзурра» будет объявлено до 20 мая.

Напомним, что Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. После 29 туров команда занимает пятую позицию в турнирной таблице, набрав 50 очков. 

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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