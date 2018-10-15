Денис Глушаков: «Я всегда готов вернуться в основу «Спартака»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Глушаков

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча молодежного первенства с «Зенитом» рассказал о планах по возвращению в основной состав. Хавбек отказался отвечать на вопрос об отношениях с главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

«Когда вернусь в основу? Не ко мне вопрос. Я всегда готов. Общался ли с Каррерой? Не комментирую это», — сказал Глушаков.

Напомним, Глушаков был отстранен от работы с основной командой, у футболиста конфликт с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности — он вывел cо своего банковского счета около 100 млн рублей

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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