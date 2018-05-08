Ольга Смородская: «70% чемпионского состава «Локомотива» укомплектовала я»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу клуба в чемпионате России. По ее словам, она тоже причастна к золотым медалям «железнодорожников».

«Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», — отметила Смородская.

Напомним, Смородская руководила московским клубом с 2010 по 2016 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24