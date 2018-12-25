Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о санкциях, которые могут грозить капитану московского клуба. Футболисту грозит до 10 лет тюрьмы за вывод денег в особо крупном размере.

– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили.

– Какое наказание его ждет?

– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

– Когда планируете подавать заявление в суд?

– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим, – сказал Жорин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»