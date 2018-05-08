Алекс Фергюсон вышел из комы и пообщался со своими близкими

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон пошел на поправку. 76-летнему шотландцу сделали операцию после кровоизлияния в мозг.

Наставник продолжает свое пребывание в палате интенсивной терапии, но, по информации источника, уже вышел из комы и даже смог поговорить со своими родственниками и друзьями.

Близкие Фергюсона сообщают, что операция прошла успешно и у него уже можно наблюдать первые признаки выздоровления. Тем временем, врачи подчеркивают, что восстановительный процесс будет длиться долго.

Напомним, сэр Алекс пожаловался на плохое самочувствие в четверг, 3 мая, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail