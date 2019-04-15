Жано Ананидзе летом может перейти в «Краснодар»

Полузащитник Жано Ананидзе летом может сменить клуб. В трансфере грузинского хавбека заинтересован «Краснодар». Ананидзе выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака».

Джано принадлежит «Спартаку», а за самарский клуб выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отметился одной голевой передачей.

Зимой Джано перебрался в «Крылья Советов», в составе которых сыграл пять матчей в чемпионате России и забил один гол.

26-летний Джано является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»