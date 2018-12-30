«Барселона» и «Реал» интересуются полузащитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо

«Барселона» и мадридский «Реал» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо. Оба клуба уже сделали предложение 19-летнему игроку.

Тодибо выступает за основную команду «Тулузы» с 2018 года. Соглашение хавбека с французским клубом рассчитано до следующего лета.

Жан-Клером также интересуются леверкузенский «Байер», «РБ Лейпциг» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Тодибо забил один гол в 10 матчах. В активе футболиста две встречи за сборную Франции (U20). «Тулуза», набрав 21 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В матче 20-го тура команда на своём поле сыграет со «Страсбургом». Встреча состоится 13 января 2019 года и начнется в 19:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo