Хави почти полностью предсказал сетку плей-офф Кубка Азии

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави за неделю до старта Кубка Азии дал свой прогноз на сетку плей-офф турнира. Испанский футболист практически полностью предсказал ход турнира.

Он угадал три из четырех пар в четвертьфиналах. Единственную пару, которую Хави не удалось предсказать, составили Япония и Вьетнам.

Также полузащитник верно предсказал трех участников полуфиналов (здесь Хави отправил в финал Австралию, но команда Грэма Арнольда не добралась до этой стадии) и правильно назвал финалистов.

Напомним, сегодня в финале Кубка Азии Япония встретится с Катаром. По прогнозу испанца, победу одержит Катар.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

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