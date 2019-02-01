Хави почти полностью предсказал сетку плей-офф Кубка Азии

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави за неделю до старта Кубка Азии дал свой прогноз на сетку плей-офф турнира. Испанский футболист практически полностью предсказал ход турнира.

Он угадал три из четырех пар в четвертьфиналах. Единственную пару, которую Хави не удалось предсказать, составили Япония и Вьетнам.

Также полузащитник верно предсказал трех участников полуфиналов (здесь Хави отправил в финал Австралию, но команда Грэма Арнольда не добралась до этой стадии) и правильно назвал финалистов.

Напомним, сегодня в финале Кубка Азии Япония встретится с Катаром. По прогнозу испанца, победу одержит Катар.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров