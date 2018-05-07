Альваро Мората согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Челси» Альваро Мората хочет вернуться в «Ювентус». По информации источника, испанец согласовал детали личного контракта с туринским клубом.

25-летний игрок твердо намерен покинуть «Челси», в котором он практически не выходит в основе.

Впрочем, проблемой для «Ювентуса» могут стать финансовые требования «Челси». Лондонцы заплатили за Морату прошлым летом 80 миллионов евро и не намерены продавать его дешевле.

Ранее сообщалось, что «Юве» готов предложить «Челси» двухлетнюю аренду игрока с обязательством выкупа в 2020 году.

В текущем сезоне Альваро Мората провел за лондонцев 29 матчей в АПЛ. забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»