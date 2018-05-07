Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется чемпионству»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бывшем президенте клуба Ольге Смородской. Также функционер высказался о будущем форварда Эдера.

– Аренда Эдера заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в «Лилль». Разве он плохо играл? Абсолютно нет.

– Вы будете пытаться его удержать?

– Это будут уже новые переговоры. Повторюсь – его контракт заканчивается, он должен вернуться в «Лилль». Останется ли он там – зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.

– А какова ситуация Ари?

– По остальным я бы хотел закрыть завесу, пока не комментировать.

– Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

– Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

– Она лично вас поздравила? Вы знакомы?

– Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает, – сказал Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»