Илья Геркус: «Уверен, Смородская искренне радуется чемпионству»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о бывшем президенте клуба Ольге Смородской. Также функционер высказался о будущем форварда Эдера.
– Аренда Эдера заканчивается. По условиям соглашения, он должен вернуться в «Лилль». Разве он плохо играл? Абсолютно нет.
– Вы будете пытаться его удержать?
– Это будут уже новые переговоры. Повторюсь – его контракт заканчивается, он должен вернуться в «Лилль». Останется ли он там – зависит от того, насколько успешными будут наши переговоры с французским клубом.
– А какова ситуация Ари?
– По остальным я бы хотел закрыть завесу, пока не комментировать.
– Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?
– Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.
– Она лично вас поздравила? Вы знакомы?
– Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает, – сказал Геркус.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»