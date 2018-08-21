Полузщитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы и узнал близких

21-летний Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» 8 июля 2017-го. Спустя год хавбек смог выйти из комы.

Игрока доставили в госпиталь прямо с поля на вертолете. У Абдельхака случился сердечный приступ из-за аритмии. Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. Позднее у Нури было диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

Спустя 13 месяцев после трагедии семья футболиста дала первое интервью, в котором брат Абдельхака Мохаммед рассказал позитивные новости о состоянии игрока – Нури вышел из комы и узнает родных.

«Состояние его нервной системы гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Физически ему трудно: он может двигать только головой. Иногда его сажают в инвалидное кресло. Он общается с нами жестами», – сказал Мохаммеда Нури.

Фото: Global Look Press

Источник: So Foot