Фанат «Гвадалахары» несколько раз потрогал журналистку за ягодицы. За что и получил в прямом эфире

28 апреля журналистку FOX Sports Марию Фернанда Мору обступили фанаты «Гвадалахары». Один из фанатов несколько раз пощупал девушку в прямом эфире, а та нанесла ему несколько ударов микрофоном.

«То, что случилось со мной, происходит с тысячами женщин в публичных местах каждый день. Разница в том, что со мной это произошло в прямом эфире, а я просто защищала себя. Моя реакция показала факт домогательства на общее обозрение.

Сначала я подумала, что это случайное прикосновение, потому что люди напирали сзади, а я говорила на камеру. Однако парень, видимо воодушевленный тем, что я никак не отреагировала, еще два раза засунул руку между моих ягодиц», — так эпизод прокомментировала сама пострадавшая.

Журналистка работала после ответного финального матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Гвадалахарой» и «Торонто». Обступившие ее болельщики «Гвадалахары» праздновали победу своего клуба в турнире: первый матч завершился победой мексиканцев — 2:1, ответный поединок закончился с аналогичным счетом в пользу «Торонто», но по пенальти канадцы проиграли — 2:4.

Фото: Global Look Press

Источник: news.com.au