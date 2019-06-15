Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира

В финале молодежного чемпионата мира (U-20) в Польше встретились сборные Украины и Южной Кореи (3:1). Украинцы стали победителями турнира.

На пятой минуте встречи корейцы открыли счет после гола полузащитника «Валенсии» Канг-ина Ли с пенальти. Но на 34-й и 53-й минутах сборная Украины вышла вперед благодаря голам форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

Последний гол в матче забил Цитаишвили, убивший интригу на 89-й минуте.

Эта победа стала для Украины первой в истории. Ранее сборная не доходила дальше стадии 1/8 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»