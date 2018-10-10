Кубок России. 1/16 финала. «Тюмень» обыграла ЦСКА по пенальти

В последнем матче 1/16 Кубка России «Тюмень» принимала ЦСКА. Матч закончился победой тюменцев по пенальти.

Кубок России. 1/16 финала

ТЮМЕНЬ — ЦСКА — 1:1 (3:0 — по пенальти) (0:0, 0:0, 0:0, 1:1)

Тюмень. 10 октября.

Стадион: «Геолог» (Тюмень)

Судья: Сергей Иванов

«Тюмень»: Бучнев, Столяренко, Васиев ( Хайманов, 87), Коваленко, Козлов, Теленков, Чудин, Леонтьев, Лаук (Малоян, 58), Глухов (Лешонок, 46), Вотинов ( Рябокобыленко, 110).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Матвийчук, Бекао, Ефремов, Тикнизян, Гордюшенко, Олейников (Анисимов, 80), Пухов, Жамалетдинов (Маклаков, 118), Нисимура.

Голы: 0:1 — Пухов (108), 1:1 — Столяренко (120).

Предупреждения: Ефремов (40), Пухов (52), Козлов (61), Вотинов (106), Нисимура (117).

Серия пенальти: 1:0 — Чудин, 1:0 — Гордюшенко (вратарь), 2:0 — Рябокобыленко, 2:0 — Пухов (вратарь), 3:0 — Лешонок, 3:0 — Нисимура (вратарь).

12 (6) удары (в створ) 14 (5)

26 фолы 11

4 угловые 3

48 % владение мячом 52

Первый тайм команды провели слабо. Опасных моментов особо не было. Однако на 43-й минуте защитник ЦСКА Бекао не дотянулся до мяча после навеса в штрафную, Вотинов ударил, но мимо. Во втором тайме футболисты заиграли. Тот же Вотинов на 66-й минуте встречи вошел в штрафную и мощно пробил — Помазун выручил. На 79-минуте Олейников вышел один на один с вратарем «Тюмени», но не попал в ворота. Спустя минуту нападающий ЦСКА Такума Нисимура пробил головой, но голкипер хозяев поймал мяч. В дополнительное время «красно-синие» захватили инициативу. Вскоре это дало результат — на 108-й минуте Пухов попал в девятку. На 118-минуте у Жамалетдинова был шанс удвоить преимущество гостей, но нападающий не попал в створ ворот. Матч заканчивался победой «армейцев», но на 120-й минуте тюменцам удалось сравнять счет. После подачи углового точным ударом отличился Столяренко.

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»