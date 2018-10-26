В футболе могут отменить замены

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, рассматривает возможность запрета на замены в добавленное время. Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени.

Ожидается, что данное предложение будет рассмотрено в следующем месяце. Также будет рассмотрено предложение, чтобы уходящий футболист покидал поле через ближайшую границу, а не у технической зоны. В марте состоится ежегодная конференция IFAB.

Согласно исследованию Международного совета футбольных ассоциаций, четверть замен в английской премьер-лиге проводится в добавленное время.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что IFAB для повышения зрелищности рассматривала возможность сокращения игрового времени до 60 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC