В футболе могут отменить замены

Автор: Роман Шлуинский 0

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, рассматривает возможность запрета на замены в добавленное время. Данная мера может быть принята в рамках борьбы с умышленным затягиванием времени.

Ожидается, что данное предложение будет рассмотрено в следующем месяце. Также будет рассмотрено предложение, чтобы уходящий футболист покидал поле через ближайшую границу, а не у технической зоны. В марте состоится ежегодная конференция IFAB.

Согласно исследованию Международного совета футбольных ассоциаций, четверть замен в английской премьер-лиге проводится в добавленное время.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что IFAB для повышения зрелищности рассматривала возможность сокращения игрового времени до 60 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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