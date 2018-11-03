Леонид Слуцкий может возглавить португальский клуб

Автор: Роман Шлуинский 0

Леонид СлуцкийГлавный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии. Им интересуется клуб из Лиссабона. 

В услугах 47-летнего российского специалиста заинтересован лиссабонский «Спортинг». Сообщается, что президент португальского клуба Фредерико Варандас ездил в Нидерланды на несколько дней, чтобы лично провести переговоры со российским тренером и представителями клуба. В случае заключения сделки лиссабонцам придётся выплатить «Витессу» 500 тысяч евро.

Напомним, в марте 2018 года Леонид Слуцкий заключил с «Витессом» контракт на два года. Последним местом работы специалиста был английский «Халл Сити». Ранее российский специалист возглавлял такие клубы, как ЦСКА, «Крылья Советов», а также был наставником сборной России.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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