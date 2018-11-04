Андрей Созин: «Спартак» — это не футбольный проект»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о нынешней ситуации в московском «Спартаке». Он также рассказал, что нужно менять клубу.

«О ситуации в «Спартаке» уже высказались все — от артистов до политиков, от поэтов до бизнесменов, — а футбольные профессионалы молчат. И некому во всеуслышание спросить, зачем «Спартак» решил менять тренера за 3-4 тура до длинной паузы в чемпионате. В чем смысл этого решения? Чего ожидает руководство, увольняя тренера в середине сезона и начиная судорожные поиски нового? «Спартак» стучится во все двери в поисках какого-то волшебника, который, по мнению клуба, должен прийти и сразу все наладить. Но ведь не будет этого! Ничего кардинальным образом в такие сроки не изменится. Зачем было тогда поддаваться панике? Не очень понятно, почему нельзя было дождаться перерыва в чемпионате.

Пока клуб занят поисками, со всех сторон звучат призывы позвать своего, спартаковца с корнями. Этим людям хочется задать простой вопрос: вы издеваетесь? Спартаковского кумира Аленичева уволили после первого тура! После первой же осечки в сезоне прогнали, не церемонясь, с его спартаковским прошлым. А как поступили с другим спартаковцем, Карпиным? Точно так же – убрали из клуба, наклеив ярлык «сбитого летчика». Кто следующий? Тихонов? Он сам себя спросит, зачем мне это нужно. Да и Кононову, который хоть и работает в клубе калибром поменьше, не имеет смысла садиться на эту раскаленную сковороду.

Менять нужно не тренеров, а обстановку в клубе. Но в клубе ничего не меняется. История с Глушаковым достала уже всех и каждого, но клуб никак не может дать внятный ответ, а дело уже дошло до забастовок на трибунах. Происходящее похоже на шоу на «Русском радио». Если руководству нравится шоу, то «Спартак» — это не футбольный проект. А если люди все понимают, но боятся сказать правду владельцу, потому что держатся за свои кормушки, то можно смело утверждать: кто-то целенаправленно убивает «Спартак», — сказал Андрей Созин.

На данный момент «красно-белые» занимают 6 позицию в чемпионате России. После 12 проведенных матчей у них 19 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»