В Италии уверены, что Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус». Это произойдет в том случае, если команду покинет ее нынешний наставник Массимилиано Аллегри.

По информации источника, руководство туринского клуба обратилось к Каррере с целью узнать его мнение о возможной работе в качестве главного тренера команды, на что специалист ответил положительно.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не хочет оказаться неподготовленным к уходу Аллегри из команды. Отмечалось, что Маротта заинтересован заранее получить от Карреры согласие на тренерскую работу в «Ювентусе», что даст некоторые гарантии.

Напомним, Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год, а в недавнем прошлом работал в тренерском штабе туринцев при главном тренере Антонио Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»