«Тоттенхэм» озвучил цену полузащитника Кристиана Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Руководство лондонского клуба озвучило цену датского футболиста.

По информации источника, «шпоры» хотят получить за игрока не менее 233 миллионов евро. При этом его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

Сообщается, что сам футболист хочет перейти в «Реал», но также им интересуется «Барселона». Ранее хавбек отклонил три предложения клуба о продлении контракта.

Напомним, Кристиан Эриксен перешел в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила 13,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 27-летний датчанин принял участие в 27 матчах АПЛ. Он забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express