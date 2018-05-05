Дженнаро Гаттузо угрожал выбить зубы футболисту «Милана» из-за недовольства им

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался о нападающем «дьяволов» Хашиме Мастуре. Итальянец сказал, что готов был выбить зубы игроку своей команды.

«Много говорил с ним в последнее время, даже угрожал. Он стал известен благодаря своим видеороликам в интернете, а не благодаря игре. Почему он больше не снимает видео? Я сказал, что выбью ему зубы! Он сыграл за вторую команду недавно, потому что действительно прогрессировал в последние месяцы», — заявил 40-летний специалист.

Мастур находится в структуре «Милана» с 2014 года, но никогда не играл за «россонери», за 4 года поиграв в испанской «Малаге» (1 матч) и голландском ПЕК Зволле (5 матчей) на правах аренд. В 2017 году марокканец вернулся в клуб, но не был внесен в заявку на сезон-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia