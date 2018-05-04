Яя Туре покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Автор: Владимир Шевелев 0

Yaya Toure

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не останется в клубе. Об этом сообщил Пеп Гвардиола.

«Яя Туре покинет клуб по окончании сезона. В матче с «Брайтоном» мы сосредоточимся на победе ради Яя. Мы хотим выиграть этот матч для него.

Яя пришел в «Сити» в самом начале пути клуба. Мы сейчас там, куда добрались благодаря нему. Он был ключевым игроком», – сказал главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

Туре выступает за «Ман Сити» с 2010 года. В текущем сезоне на его счету 9 игр в АПЛ и две голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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