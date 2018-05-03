«Интер» – единственный клуб серии А, чьи игры собрали более миллиона болельщиков за сезон

Домашние матчи «Интера» в текущем чемпионате серии А посетили более миллиона человек. Игра с «Ювентусом» (2:3) собрала на трибунах «Сан-Сиро» 78 тысяч 328 зрителей.

После этого суммарная посещаемость за сезон составила 1 миллион 26 тысяч 177 болельщиков. «Интеру» остается еще провести домашний матч с «Сассуоло».

Второе место занимает «Милан», чьи игры посетили 894 тысячи 502 человека. Домашние матчи «россонери» собирают в среднем на 4,4 тысячи человек меньше по сравнению с играми «нерадзурри».

Третье место занимает «Наполи» (719 тысяч 503 зрителя за сезон), четвертое – «Ювентус» (658 917).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»