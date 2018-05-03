Сегодня Гекдениз Карадениз объявит о завершении карьеры

Турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз может объявить о завершении карьеры. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, Карадениз скажет о своем решении сегодня на специальной пресс-конференции, которая начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, Карадениз перешел к казанцам из «Трабзонспора» в 2008 году. 38-летний футболист дважды становился чемпионом России, обладателем национальных Кубка (2012) и Суперкубка страны (2008 и 2012), а в составе сборной Турции он завоевывал «бронзы» Евро-2008 и Кубка конфедераций-2003.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РИА «Новости»