Роман Пилипчук покинет «Спартак» по окончании текущего сезона

Ассистент главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук объявил о своем уходе из клуба. Это призойдет по окончании текущего сезона.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

Очень благодарен руководителям «Спартака», благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову. А также Дмитрию Аленичеву, к которому я изначально пришел помогать. Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде все, что было в моих силах. Не могу не отметить и директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, который, что ни для кого уже не является секретом, порекомендовал меня генеральному директору красно-белых Сергею Родионову», — заявил Пилипчук.

Напомним, к красно-белым 51-летний специалист перешел в июне 2016 года. С московской командой Пилипчук завоевал золотые медали чемпионата России 2016/17.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс