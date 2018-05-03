СМИ: за Сердара Азмуна могут побороться британские клубы

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в сферу интересов нескольких клубов из Англии. Кроме того, 23-летний форвард может продолжить карьеру в Шотландии.

По информации TEAMtalk, еще с прошлого сезона на иранца претендовали «Эвертон» и «Селтик», а на данный момент к ним присоединились «Лестер», «Фулхэм» и вновь поднявшийся в Премьер-лигу «Вулверхэмптон». Как сообщает источник, именно «волки» являются фаворитами в борьбе за игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне Азмун провел в РФПЛ 24 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: TEAMtalk