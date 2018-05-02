Тренер и игроки эфиопской команды избили судью во время матча

В Эфиопии пришлось досрочно завершать матч 22-го тура чемпионата, в котором встречались «Дефэнс Форс» – «Вельвало Адиграт» из-за буйного поведения гостей. Тренер и футболисты «Вельвало» остались недовольны решением арбитра.

При ничейном счете 1:1 главный судья матча засчитал гол хозяев в ворота «Вельвало Адиграт», после чего игроки начали указывать рефери на его неправоту и погнались за ним по полю. Арбитр пытался отбиваться угловым флажком, но был сбит с ног. К массовой драке вскоре подключился и наставник гостей.

Игра была остановлена. Тренера «Вельвало» уволили, а в Премьер-лиге отменили все матчи. 3 мая футбольная федерация проведет встречу с представителями всех клубов.

Фото: Global Look Press

Источник: RAR Sport