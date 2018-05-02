«Манчестер Сити» поборется за Жоржиньо и Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно

Автор: Юлия Древова 0

Жоржиньо

«Манчестер Сити» определился с трансферными целями на лето. В шорт-листе «горожан» оказались хавбек «Наполи» Жоржиньо и форвард «Монако» Килиан Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» на правах аренды.

Английский клуб уже ведет переговоры о покупке Жоржиньо, они могут прийти к консенсусу с «Наполи» в ближайшее время.

У «ПСЖ» есть опция выкупа Мбаппе по окончании его аренды, поэтому «Сити» подготовил запасной вариант, если этот трансфер сорвется. Им стал 20-летний полузащитник «Байера» Леон Бэйли.

В нынешнем сезоне хавбек провел в Бундеслиге 28 матчей, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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