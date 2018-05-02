Джанни Инфантино собирается проводить мини-чемпионат мира каждые два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино работает над проектом дополнительного международного турнира, в котором примут участие восемь сборных. Новый чемпионат мира будет проводиться каждые два года по нечетным годам в октябре-ноябре.

Инфантино собирается отказаться от Кубка Конфедераций. Именно его и призван заменить «Финал восьми». Отмечается, что новый турнир станет кульминацией Лиги наций, которой хотят заменить товарищеские матчи сборных. При этом, остается неясным, как идея главы ФИФА будет сочетаться с тем, что в Лиге наций запланированы выступления только европейских сборных.

Идею функционера должен одобрить Совет ФИФА. Известно, что «Финал Восьми» не будет мешать чемпионату Европы, Кубку африканских наций, Копа Америка и отборочных турниров к главному чемпионату мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters