Александр Кокорин: «Дзюба, твое попадание на ЧМ-2018 под большим вопросом»

Форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин опубликовал в своем «инстаграме» шуточное обращение к нападающему тульского «Арсенала» Артему Дзюбе. На видео 27-летний футболист продемонстрировал успешный процесс реабилитации после травмы.

«Дзю, после этого видео твое попадание на чемпионат мира–2018 под большим вопросом», — написал Кокорин.

Напомним, 15 марта Кокорин получил разрыв крестообразных связок правого колена в матче в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Срок его восстановления займет от четырех по шести месяцев.

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Александра Кокорина