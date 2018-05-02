В Риме на болельщиков «Ливерпуля» совершено нападение с арматурой

За день до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» на английских болельщиков совершено нападение. Об этом сообщают британские СМИ.

Вечером 1 мая неизвестные напали на 27-летнего болельщика Карла Джонсона, возвращавшегося в отель со своим другом, 29-летним Питером Саундерсом. Нападавшие имели при себе арматуру. Джонсон ограничился несколькими незначительными повреждениями, и ему с другом удалось убежать с места событий. При этом пока не выявлено, имел ли инцидент отношение к футбольным вопросам, ведь на англичанах не было никакой атрибутики «красных». Напомним, перед первым матчем английской и итальянской команд в Ливерпуле тоже случилось преступление: два фаната «Ромы» нанесли несколько ножевых ранений болельщику хозяев Шону Коксу.

Вторая встреча полуфинального противостояния состоится сегодня на «Стадио Олимпико», начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени. В первой игре мерсисайдцы разгромили «волков» — 5:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo