В Риме на болельщиков «Ливерпуля» совершено нападение с арматурой

Автор: Дмитрий Темников 0

За день до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» на английских болельщиков совершено нападение. Об этом сообщают британские СМИ. 

Вечером 1 мая неизвестные напали на 27-летнего болельщика Карла Джонсона, возвращавшегося в отель со своим другом, 29-летним Питером Саундерсом. Нападавшие имели при себе арматуру. Джонсон ограничился несколькими незначительными повреждениями, и ему с другом удалось убежать с места событий. При этом пока не выявлено, имел ли инцидент отношение к футбольным вопросам, ведь на англичанах не было никакой атрибутики «красных». Напомним, перед первым матчем английской и итальянской команд в Ливерпуле тоже случилось преступление: два фаната «Ромы» нанесли несколько ножевых ранений болельщику хозяев Шону Коксу.

Вторая встреча полуфинального противостояния состоится сегодня на «Стадио Олимпико», начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени. В первой игре мерсисайдцы разгромили «волков» — 5:2.

Фото: Global Look Press
Источник: Liverpool Echo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Champions cup

Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» с «Ромой»

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

AS Roma

«Рома» заключила контракт с титульным спонсором впервые за пять лет

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 