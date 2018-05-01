Стали известны стартовые составы «Реала» и «Баварии»

Автор: Дмитрий Темников 0

Тренерские штабы «Реала» и «Баварии» определились со стартовыми составами на ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени. 

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Модрич, Ковачич, Кроос, Асенсио, Роналду, Бензема. Запасные: Касилья, Начо, Эрнандес, Каземиро, Себальос, Бэйл, Майораль.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Толиссо, Тьяго Алькантара, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски. Запасные: Штарке, Мартинес, Рафинья, Маи, Дорш, Руди, Вагнер.

В первом матче противостояния гостевую победу одержали мадридцы (2:1). Первым забил Киммих, но позже отличились Марсело и Асенсио.

Фото: Global Look Press
Источник: официальные твиттеры «Реала» и «Баварии».

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