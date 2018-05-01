Во время ЧМ-2018 к женам футболистов сборной Англии будет приставлена персональная охрана

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Англия

К женам футболистов английской сборной будет приставлена персональная охрана. Это произойдет во время ЧМ-2018. 

Во время турнира в России множество игроков «Трех львов» хотели нанять для своих близких частную охрану. Однако местная федерация футбола заявила о том, что официальную делегацию для членов семей расширят. Такого не было с чемпионата мира-2006.

Напомним, сборная Англии попала в группу G. Команда Гарета Саутгейта проведет встречи с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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