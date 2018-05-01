Ари: «Выпивка – лучший способ завести друзей в России»

Нападающий «Локомотива» Ари уже 8 лет в нашей стране. Форвард рассказал о том, что помогает знакомиться людям в России.

«Благодаря футболу легче завести друзей. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я ведь не пью, а выпивка – лучший способ завести друзей здесь (смеется), потому что русские любят водку.

Видел несколько случаев, когда люди пили каждый день. Думаю, они уже привыкли к этому», – заявил Ари.

32-летний бразильский форвард вскоре должен получить гражданство РФ. В текущем сезоне на его счету 7 игр в РФПЛ, один мяч и голевая передача.

Фото: Global Look Press

Источник: O Globo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»