Ари: «Выпивка – лучший способ завести друзей в России»

Автор: Владимир Шевелев 0

ари

Нападающий «Локомотива» Ари уже 8 лет в нашей стране. Форвард рассказал о том, что помогает знакомиться людям в России.

«Благодаря футболу легче завести друзей. Я подружился с несколькими россиянами из нашей команды, но на это ушло некоторое время. Я ведь не пью, а выпивка – лучший способ завести друзей здесь (смеется), потому что русские любят водку.

Видел несколько случаев, когда люди пили каждый день. Думаю, они уже привыкли к этому», – заявил Ари.

32-летний бразильский форвард вскоре должен получить гражданство РФ. В текущем сезоне на его счету 7 игр в РФПЛ, один мяч и голевая передача.

Фото: Global Look Press
Источник: O Globo

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ари

Ари в течение месяца получит российский паспорт

ари

Ари: «Колено в порядке — восстанавливаюсь после гриппа»

Ari

Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 