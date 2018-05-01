Экс-врач «Локомотива»: «Для таких людей, как О’Коннор, существуют специальные дома, где их изолируют»

Бывший нападающий «Локомотива» Гарри О′Коннор вспомнил о выступлениях в составе московского клуба. По его словам, не все было чисто.

«Брали кровь, очищали ее, вливали обратно, а вас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают, приятель. Чувствовал себя на миллион долларов и готовым отбегать два матча по 90 минут», – вспомнил О′Коннор.

Форвард перешел в «Локомотив» в 2006 году из «Хайберниана». В 36 матчах он забил 8 мячей. Он завершил карьеру в 2016 году.

Бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал высказывание бывшего форварда «Локо» Гарри О’Коннора о том, что в московском клубе игрокам очищали кровь.

«Бред сивой кобылы. Пусть он голову отдаст на исследование, с учетом принятия различных препаратов и алкоголя в большом количестве. У него, видимо, там уже белки прыгают, и он на медицину накинулся.

Для таких людей существуют специальные дома, где их пытаются изолировать. Сумасшедший! Кроме того, что ему здесь помогли поправить здоровье, что он бесплатно себе полный рот гнилых зубов вылечил, мне вспомнить нечего. А британские СМИ продолжают искать новые способы для нападок на Россию», – рассказал Ярдошвили.

Врач работал в «Локомотиве» во время выступления шотландца за московский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»